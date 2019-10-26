Звездный новичок Арсенала Пепе выделил основные причины своего неудачного старта в АПЛ

Хавбек Арсенала Николя Пепе поделился мнением относительно периода своей адаптации в чемпионате Англии после перехода из Лилля.

"Конечно, я знал, что здесь будет сложно. АПЛ совершенно отличается от Лиги 1, здесь другой уровень интенсивности.

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Мне нужно было быстро адаптироваться, так как ожидания были высокими. К сожалению, сначала мне это не удалось, но тренер всегда мне доверял, и игроки меня поддерживали. Я не в лучшей физической форме, потому что у меня не было правильной подготовки к сезону, как у других, я был на Кубке африканских наций.

Было трудно сохранять уверенность, но тренер мне доверяет. Даже если я временами не играл достаточно убедительно, у меня всегда была поддержка тренера. Это крайне важно. Для меня было трудно приехать сюда, ничего не зная, где говорят на чужом языке. Важно то, что моя семья со мной и очень помогает мне", – приводит слова Пепе Goal.

К слову, ивуарийский хавбек провел за Арсенал девять матчей в текущем сезоне АПЛ и смог отличиться одним голом.

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