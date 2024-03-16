"Сьогодні мені телефонував тренер великої команди зі штату Сан-Паулу. Я не можу сказати, хто це був, але для мене і для Педрінью було великою честю отримати цей дзвінок, тому що це визнання.

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Ситуація відкрита, бо він влітку повинен повернутися в Шахтар. Все буде залежати від того, що відбуватиметься в Україні до того часу. Якщо війна продовжиться, то, думаю, він може знову піти в оренду. Але нам потрібно сісти й поговорити", – сказав Дантас в ефірі подкасту Alambrado Alvinegro.

Нагадаємо, на початку лютого Педрінью перепідписав контракт з Шахтарем. Донецький клуб повідомив, що бразилець, за якого свого часу заплатили 18 млн євро, повернеться в команду влітку.

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