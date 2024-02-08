Легіонер "гірників" після початку повномасштабного вторгнення Росії швиденько втік на батьківщину і півтора року без особливого успіху виступав за Атлетіко Мінейро. Нещодавно Шахтар здивував новиною – Педрінью продовжив контракт та повертається найближчого літа. Збільшення зарплатні явно було не останнім аргументом для "сміливості" 25-річного бразильця, якому довелося зіткнутися з хвилею хейту земляків.

"Я видалив деякі коментарі до своєї публікації про продовження Педрінью з Шахтарем. Що я можу сказати цим людям, які витрачають свій час на чужі соціальні мережі, щоб говорити нісенітницю, критикувати, лаяти, принижувати... Друже мій, ти жебрак, у тебе немає жодної копійки. Ти ще й духовний жебрак, терпіти не можеш бачити чуже щастя та успіх.

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Те, що Педрінью заробить у Шахтарі за місяць, ти і вся твоя сім'я не заробите за все життя. Ти помреш від заздрості. Поклич Бога, хлопче, і берися до справи. Педрінью дуже щасливий, він буде щасливий, житиме дуже добре. У нього буде все, чого у вас немає, тому що він боровся за це, він чудова людина.

У вас не вийде зламати його, це вже не спрацювало. Я бажаю вам, щоб ви знайшли Бога у своєму житті та не боролися проти інших. З кожним днем Педрінью стає дедалі більш успішним. Не дивно, що Шахтар подвоїв йому зарплату та продовжив контракт ще на п'ять років. Якщо він це зробив, то це тому, що Педрінью успішний. А ти невдаха, шматок лайна в цьому житті, і ти продовжиш бути лайном до кінця життя", – заявив Дантас у відеозверненні.

Will Dantas, empresário de Pedrinho, dispara contra críticos do meia, que renovou com o Shakhtar Donetsk:



— O que o Pedrinho vai ganhar no Shakhtar em 1 mês, você e toda a sua família não vão ganhar na vida inteira. Cada dia que passa ele faz mais sucesso, e não é à toa que o… pic.twitter.com/eC05RJW7YL — Goleada Info (@goleada_info) February 7, 2024

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