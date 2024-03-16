“Сегодня мне звонил тренер большой команды из штата Сан-Паулу. Я не могу сказать, кто это был, но для меня и для Педринью было большой честью получить этот звонок, потому что это признание.

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Ситуация открыта, потому что он летом должен вернуться в Шахтер. Все будет зависеть от того, что будет происходить в Украине к тому времени. Если война продолжится, то, думаю, он может снова уйти в аренду. Но нам нужно сесть и поговорить", – сказал Дантас в эфире подкаста Alambrado Alvinegro.

Напомним, начале февраля Педриньо переподписал контракт с Шахтером. Донецкий клуб сообщил, что бразилец, за которого в свое время заплатили 18 млн евро, вернется в команду летом.

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