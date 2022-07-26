Тоттенхем призначив Яя Туре на посаду тренера клубної Академії, повідомляє Sky Sports.

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Івуарієць прийшов у табір "шпор" ще взимку, працюючи в Академії разом із коучами Діном Растріком і Крісом Пауелом задля отримання тренерської ліцензії. Тепер лондонці оформили з ним офіційну угоду. Крім того, посаду тренера Академії найближчим часом повинен отримати Джермейн Дефо – колишній нападник "півнів".

Яя Туре до приходу в Тоттенхем півроку працював асистентом головних тренерів Олімпіка у сезоні 2020/21, а потім шість місяців провів у тій же ролі в чеченському Ахматі. До слова, під час ігрової кар'єри у 2003-2005 роках новоспечений коуч "шпор" виступав за донецький Металург.

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