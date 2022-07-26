Яя Туре после долгих скитаний по Восточной Европе и учебы в Лондоне таки получил престижную должность.

Тоттенхэм назначил Яя Туре на должность тренера клубной академии, сообщает Sky Sports.

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Ивуариец пришел в лагерь "шпор" ещё зимой, работая в Академии вместе с коучами Дином Растриком и Крисом Пауэлом для получения тренерской лицензии. Теперь лондонцы оформили с ним официальное соглашение. Кроме того, должность тренера Академии в ближайшее время должен получить Джермейн Дефо – бывший нападающий "петухов".

Яя Туре до прихода в Тоттенхэм полгода работал ассистентом главных тренеров Олимпика в сезоне 2020/21, а затем шесть месяцев провел в той же роли в чеченском Ахмате. Кстати, свою игровую карьеру в Европе новоиспеченный коуч "шпор" начинал в донецком Олимпике.

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