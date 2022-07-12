Зірковий чемпіон світу покинув тренерський штаб Марселя – після призначення минув лише тиждень
Ігору Тудору несподівано доведеться шукати собі нового помічника.
Хорватський фахівець тиждень тому став головним тренером Марселя і відразу покликав у свій штаб Мауро Каморанезі. Проте аргентинець з італійським громадянством затримався у Провансі дуже не надовго.
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За словами Ігора Тудора, чемпіон світу 2006 у складі збірної Італії повинен був стати його "правою рукою". Натомість Каморанезі вже покинув Марсель. "Ігор кликав мене допомогти на старті, поки не збере свій штаб", – спробував виправдатися Мауро.
За інформацією L’Équipe, Каморанезі вже повернувся до Італії. Схоже, у нього з'явився варіант продовження кар'єри на посаді головного тренера.