Хорватський фахівець тиждень тому став головним тренером Марселя і відразу покликав у свій штаб Мауро Каморанезі. Проте аргентинець з італійським громадянством затримався у Провансі дуже не надовго.

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За словами Ігора Тудора, чемпіон світу 2006 у складі збірної Італії повинен був стати його "правою рукою". Натомість Каморанезі вже покинув Марсель. "Ігор кликав мене допомогти на старті, поки не збере свій штаб", – спробував виправдатися Мауро.

За інформацією L’Équipe, Каморанезі вже повернувся до Італії. Схоже, у нього з'явився варіант продовження кар'єри на посаді головного тренера.