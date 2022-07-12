Звездный чемпион мира покинул тренерский штаб Марселя – после назначения прошла всего неделя
15:14 - Читати українською
Игору Тудору неожиданно придется искать нового помощника.
Хорватский специалист неделю назад стал главным тренером Марселя и сразу позвал в свой штаб Мауро Каморанези. Однако аргентинец с итальянским гражданством продержался в Провансе очень недолго.
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По словам Игора Тудора, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии должен был стать его "правой рукой". Вместо этого Каморанези уже покинул Марсель. "Игор звал меня помочь на старте, пока не соберет свой штаб", – попытался оправдаться Мауро.
По информации L’Équipe, Каморанези уже вернулся в Италию. Похоже, у него появился вариант продолжения карьеры в должности главного тренера.
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