Хорватский специалист неделю назад стал главным тренером Марселя и сразу позвал в свой штаб Мауро Каморанези. Однако аргентинец с итальянским гражданством продержался в Провансе очень недолго.

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По словам Игора Тудора, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии должен был стать его "правой рукой". Вместо этого Каморанези уже покинул Марсель. "Игор звал меня помочь на старте, пока не соберет свой штаб", – попытался оправдаться Мауро.

По информации L’Équipe, Каморанези уже вернулся в Италию. Похоже, у него появился вариант продолжения карьеры в должности главного тренера.