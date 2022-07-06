Марсель оголосив про відхід Манданда – легенда вже знайшов новий клуб у Франції
6 липня 23:12 - Читать на русском
Культовий воротар Стів Манданда після років відданої праці завершує виступи за "олімпійців".
Голкіпер збірної Франції покинув Марсель, інформує пресслужба клубу. Сторони розійшлись за обопільною згодою.
Тудор став головним тренером Марселя
Манданда виступав за "олімпійців" з 2007 року і награв 613 офіційних поєдинків, з яких близько 200 відстояв на нуль. Також Стів встиг виграти з Марселем чемпіонство Ліги 1 2009/2010, три Суперкубки Франції та стільки ж Кубків французької ліги.
37-річний Манданда вже знайшов новий клуб. На правах вільного агента він підписав дворічний контракт із Ренном, який минулий сезон завершив на 4 сходинці. Марсель же став віцечемпіоном Франції.
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