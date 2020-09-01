Французький Парі Сен-Жермен повідомив про два випадки ймовірного інфікування у команді сумнозвісним COVID-19. Місцева преса назвала прізвища трьох хворих, а ще троє на чолі з Неймаром можуть піти на самоізоляцію.

Захворіли двоє аргентинців – Леандро Паредес і Анхель Ді Марія, повідомляє L'Equipe.

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Окрім того, лікарі підозрюють, що Мауро Ікарді також підхопив коронавірус. Усі вони відпочивали на Ібіці, але змушені були повернутися у Париж через підозри щодо хвороби. Окрім того, в одній компанії з аргентинською "колонією" ПСЖ перебували ще троє виконавців – Кейлор Навас, Андер Еррера та Неймар.

Нагадаємо, що через поступ у Лізі чемпіонів 2019/20 ПСЖ пропустив старт нового сезону в Лізі 1. Перший матч у чемпіонаті Франції парижани зіграють 10 вересня проти Ланса на виїзді.

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