Іспанський Реал Сосьєдад оголосив про позитивний тест на COVID-19 півзахисника Давіда Сілви. Лише сьогодні його представили в статусі гравця команди зі Сан-Себастьяна.

Досвідчений хавбек захворів на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реал Сосьєдад презентував Давіда Сілву

Про хворобу Сілви "біло-блакитні" оголосили лише за кілька годин після його офіційної презентації на Аноеті. Ветеран пішов на самоізоляцію, симптоми COVID-19 не проявляються. Давід Сілва переїхав до країни Басків – одного з центрів поширення коронавірусу в Іспанії – цього літа в статусі вільного агента.

Із Реал Сосьєдадом він підписав 2-річний контракт. До цього іспанець провів 10 сезонів за Манчестер Сіті.

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