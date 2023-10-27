Саудівська Аравія, 11 тур

Аль-Раед – Аль-Фатех – 1:2

Голи: Ель-Беркауї (пен), 69 – Бухумаід, 28, Тельйо, 45+3

Аль-Хіляль – Аль-Ахлі – 3:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 1, Мітровіч, 37, Ібаньєс, 84 (аг) – Сен-Максімен, 58

Незабитий пенальті: Мітровіч, 26

Команда Ігора Йовічевіча приймала на своєму полі одного з лідерів чемпіонату. Аль-Фатех ще в першому таймі забезпечив собі комфортний рахунок, забивши два м'ячі. До перерви Аль-Раед мав кілька гарних шансів скоротити відставання, втім, свої можливості не використали. Забити підопічним Йовічевіча вдалося лише на 69 хвилині. Ель-Беркауї вдало реалізував пенальті. У підсумку Аль-Раед втретє поспіль програв в чемпіонаті. Наразі команда Йовічевіча перебуває на останньому місці, маючи лише п'ять балів.

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Аль-Хіляль без травмованого Неймара приймав Аль-Ахлі. Господарі поля відкрили рахунок вже на 42 секунді матчу. Гол у свій актив записав Мілінковіч-Савіч. У Мітровіча був прекрасний шанс подвоїти перевагу своєї команди, але він пробив не надто вдало з 11-метрової позначки – Менді парирував пенальті. Серб виправився через 10 хвилин. Після перерви Аль-Ахлі відіграв один м'яч, його автором став Сен-Максімен. Перед фінальним свистком Ібаньєс зрізав м'яч у свої ворота. Зустріч так і закінчилася перемогою Аль-Хіляля, який вже на п'ять балів випереджає найближчого суперника в турнірній таблиці.

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