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Зірки Реала, Барселони та Атлетіко потрапили у символічну збірну розчарувань Ла Ліги

11:43 - Читать на русском
Зірки Реала, Барселони та Атлетіко потрапили у символічну збірну розчарувань Ла Ліги
Жоау Феліш та Ліонель Мессі / Фото Marca

Незважаючи на витрачені кошти, в іспанських грандах розчаровані своїми зірковими новачками.

Провідне іспанське видання Marca підбило підсумки сезону Прімери, оприлюднивши символічну збірну найбільших розчарувань турніру.

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Яспер Сіллессен (Валенсія) – Тьєррі Коррейа (Валенсія), Фернандо Калеро (Еспаньол), Хуніор Фірпо (Барселона) – Роні Лопеш (Севілья), Деніс Суарес (Сельта), Матіас Варгас (Еспаньйол), Жоау Феліш (Атлетіко) – Антуан Грізманн (Барселона), Лука Йовіч (Реал), Борха Іглесіас (Бетіс).

Нагадаємо, за підсумками розіграшу чемпіонату Іспанії золоті медалі завоював Реал.

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