Зірки Реала, Барселони та Атлетіко потрапили у символічну збірну розчарувань Ла Ліги

Незважаючи на витрачені кошти, в іспанських грандах розчаровані своїми зірковими новачками.
Провідне іспанське видання Marca підбило підсумки сезону Прімери, оприлюднивши символічну збірну найбільших розчарувань турніру.
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Яспер Сіллессен (Валенсія) – Тьєррі Коррейа (Валенсія), Фернандо Калеро (Еспаньол), Хуніор Фірпо (Барселона) – Роні Лопеш (Севілья), Деніс Суарес (Сельта), Матіас Варгас (Еспаньйол), Жоау Феліш (Атлетіко) – Антуан Грізманн (Барселона), Лука Йовіч (Реал), Борха Іглесіас (Бетіс).
Нагадаємо, за підсумками розіграшу чемпіонату Іспанії золоті медалі завоював Реал.
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