Кубок Азии, четвертьфиналы

Таджикистан – Иордания – 0:1

Гол: Ханонов, 66 (аг)

Австралия – Южная Корея – 1:2 в дополнительное время

Голы: Гудвин, 42 – Хван, 90+6 (пен.), Сон, 104

Удаление: О'Нилл, 105+4 (А)

Иордания завершила сказку Таджикистана. Дебютант Кубка Азии дошел до четвертьфинала, чем явно может гордиться. Судьбу встречи определил автогол Ханонова, который срезал подачу с углового в собственные ворота.

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Пара Австралии и Южной Кореи была значительно более статусной. В конце первого тайма "соккеруз" вышли вперед благодаря великолепной комбинации, которую завершил Гудвин. Корейцы повторили свой фокус с предыдущей стадии – дождаться компенсированного времени и сравнять счет. Спасительный гол организовали звезды АПЛ. Сон подставился под фол Миллера и заработал пенальти, который уверенно реализовал Хван.

На этот раз "тигры" решили не доводить дело до серии пенальти. Им активно способствовал Миллер, который продолжил размахивать ногами вблизи собственных ворот. На 104-й минуте Хван и Сон обменялись ролями. Антигерой Австралии сбил форварда Вулверхэмптона и радовался, что это хотя бы не пенальти. Напрасно – капитан Тоттенхэма идеально закрутил со штрафного под ближнюю штангу.

Второй экстратайм "соккеруз" провели в меньшинстве, потому что О'Нилл очень хотел оторвать голеностоп Хвану, за что получил прямую красную. Южная Корея удержала победный результат и 6 февраля встретится с Иорданией в полуфинале. Вторая пара сформируется завтра. Сначала сыграют Иран – Япония, а затем Катар – Узбекистан.

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