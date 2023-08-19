Зірка збірної Італії готовий піти на конфлікт, щоб вибити собі трансфер в Ювентус
Форвард збірної Італії та Сассуоло Доменіко Берарді відчайдушно хоче перейти в Ювентус.
Італійський нападник влітку бажає змінити клуб і перейти до туринської команди. Доменіко Берарді навіть готовий зіпсувати відносини з керівництвом Сассуоло, щоб здійснити свою мрію.
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Як інформує Goal, форвард тренується окремо від команди і вимагає трансферу. Втім, Ювентус не зробив жодної пропозиції Сассуоло щодо Берарді, оскільки туринці не хочуть витрачати на гравця більше, ніж 20 мільйонів євро. "Нероверді" не планують включати Доменіко в заявку на матч проти Аталанти.
Берарді – вихованець Сассуоло. Його чинний контракт з клубом діє до 2027 року. Загалом Доменіко зіграв у 352 матчах, в яких забив 133 голи та віддав 91 асист.
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