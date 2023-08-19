Итальянский нападающий летом желает сменить клуб и перейти в туринскую команду. Доменико Берарди даже готов испортить отношения с руководством Сассуоло, чтобы осуществить свою мечту.

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Как информирует Goal, форвард тренируется отдельно от команды и требует трансфера. Впрочем, Ювентус не сделал ни одного предложения Сассуоло по Берарди, поскольку туринцы не хотят тратить на игрока больше, чем 20 миллионов евро. "Нероверди" не планируют включать Доменико в заявку на матч против Аталанты.

Берарди – воспитанник Сассуоло. Его действующий контракт с клубом действует до 2027 года. Всего Доменико сыграл в 352 матчах, в которых забил 133 гола и отдал 91 ассист.

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