Досвідчений футболіст став гравцем Саутгемптона. Оршіч підписав контракт на 2,5 сезони, повідомляє офіційний сайт "святих".

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Деталі угоди звично не розголошують. За інформацією ЗМІ, загребське Динамо отримало за свою зірку 6,8 мільйона євро компенсації. Саутгемптон сподівається, що Оршіч зможе вирішити проблеми команди в атаці. Після 18 турів "святі" набрали лише 12 очок та перебувають на дні турнірної таблиці АПЛ.

До слова, 30-річний хорват чудово провів першу половину сезону в складі Динамо Загреб (13 голів та 8 асистів за 27 матчів). Також Оршіч успішно з'їздив на ЧС-2022, де у 6 поєдинках забив гол та віддав 2 асисти. Саме Міслав допоміг Петковічу зрівняти рахунок у чвертьфіналі проти Бразилії, а в серії пенальті його удар виявився вирішальним. У матчі за третє місце Оршіч забив переможний гол, який приніс Хорватії бронзові медалі.

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