Челсі та Васко да Гама узгодили трансфер 18-річного центрального півзахисника Андрея Сантоса. Він негайно приєднається до лондонців, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

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Деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, Челсі заплатив за Сантоса 12,5 мільйонів євро. Про персональний контракт наразі нічого не відомо. Бразилець уже кілька днів перебуває в Лондоні й відразу розпочне роботу зі своєю новою командою.

Зауважимо, що бразилець провів у дорослому футболі лише один сезон. У активі новачка Челсі 43 матчі в складі рідного Васко да Гама, в яких він забив 11 голів.

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