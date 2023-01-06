Опытный футболист стал игроком Саутгемптона. Оршич подписал контракт на 2,5 сезона, сообщает официальный сайт "святых".

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Детали соглашения не разглашают. По информации СМИ, загребское Динамо получило за свою звезду 6,8 миллиона евро компенсации. Саутгемптон надеется, что Оршич сможет решить проблемы команды в атаке. После 18 туров "святые" набрали всего 12 очков и находятся на дне турнирной таблицы АПЛ.

К слову, 30-летний хорват отлично провел первую половину сезона в составе Динамо Загреб (13 голов и 8 ассистов за 27 матчей). Также Оршич успешно съездил на ЧМ-2022, где в 6 поединках забил гол и отдал 2 ассиста. Именно Мислав помог Петковичу сравнять счет в четвертьфинале против Бразилии, а в серии пенальти его удар оказался решающим. В матче за третье место Оршич забил победный гол, принесший Хорватии бронзовые медали.

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