Зірка СК Дніпро-1 отримав тяжку травму – колишнього гравця Динамо прооперують у Німеччині
Півзахисник СК Дніпро-1 Богдан Лєднєв не допоможе своїй команди до березня-квітня 2024 року.
Український півзахисник СК Дніпро-1 Богдан Лєднєв отримав серйозну травму під час тренування команди.
Легіонер Восркли відреагував на чутки про перехід в СК Дніпро-1 – нині бомбардир грає в ОАЕ
За інформацією ТаТоТаке, у гравця перелом малої гомілкової кістки і йому знадобиться хірургічне втручання.
Як повідомляє джерело, прооперують півзахисника у Німеччині, швидше за все, у Мюнхені. Термін відновлення Лєднєва – березень-квітень 2024 року.
В цьому сезоні на рахунку Богдана Лєднєва 20 матчів за СК Дніпро-1 в усіх турнірах. Півзахисник зумів відзначитися 4 забитими м'ячами. До складу дніпрян Богдан приєднався влітку 2023 року, перейшовши з київського Динамо
Ворскла здобула вольову перемогу над СК Дніпро-1 – Кривбас залишився лідером завдяки "катеначо" Скрипника