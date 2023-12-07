Півзахисник СК Дніпро-1 Богдан Лєднєв не допоможе своїй команди до березня-квітня 2024 року.

Український півзахисник СК Дніпро-1 Богдан Лєднєв отримав серйозну травму під час тренування команди.

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За інформацією ТаТоТаке, у гравця перелом малої гомілкової кістки і йому знадобиться хірургічне втручання.

Як повідомляє джерело, прооперують півзахисника у Німеччині, швидше за все, у Мюнхені. Термін відновлення Лєднєва – березень-квітень 2024 року.

В цьому сезоні на рахунку Богдана Лєднєва 20 матчів за СК Дніпро-1 в усіх турнірах. Півзахисник зумів відзначитися 4 забитими м'ячами. До складу дніпрян Богдан приєднався влітку 2023 року, перейшовши з київського Динамо

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