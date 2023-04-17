"Ми давали інформацію з посиланням на спортивно-медичного блогера Дмитра Бабелюка, що у Криськіва, судячи з усього, розрив гомілкостопу та повний букет, і він на 99,9% пропускає молодіжне Євро. Є позитивні новини. Я спілкувався з Дмитром. Він написав, що попередні прогнози не здійснились, що насправді розрив є, букета немає, операція не потрібна.

"Не знаю, чи він повернеться взагалі": Йовічевіч підтвердив серйозну травму лідера Шахтаря, порівнявши його з Мудриком

Криськів зараз уже відновлюється, працює в залі. За попередніми прогнозами медиків, десь 4-5 тижнів, і десь до червня він мусить набрати оптимальну форму, бо це важливий гравець не тільки для молодіжної збірної України, але й для Шахтаря", – розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, у поточному сезоні Криськів провів за Шахтар 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти. Дмитро зазнав травми в перенесеному матчі 6-го туру УПЛ проти Львова та, скоріш за все, вже не зіграє в поточному сезоні.

Шахтар знову обіграв Львів і відірвався на вершині УПЛ – Бондаренко оформив дубль, новачок дебютував