"Мы давали информацию со ссылкой на спортивно-медицинского блогера Дмитрия Бабелюка, что у Крыськива, судя по всему, разрыв голеностопа и полный букет, и он на 99,9% пропускает молодежное Евро. Есть положительные новости. Я общался с Дмитрием. Он написал, что предыдущие прогнозы не осуществились, что на самом деле разрыв есть, букета нет, операция не нужна.

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Крыськив сейчас уже восстанавливается, работает в зале. По предварительным прогнозам медиков, где-то 4-5 недель, и где-то до июня он должен набрать оптимальную форму, потому что это важный игрок не только для молодежной сборной Украины, но и для Шахтера", – рассказал журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, в текущем сезоне Крыськив провел за Шахтер 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Дмитрий получил травму в перенесенном матче 6-го тура УПЛ против Львова и, скорее всего, уже не сыграет в текущем сезоне.

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