Адана Демірспор розійшлась миром з Коньяспором у матчі 11-го туру. Читайте звіт про поєдинок, в якому взяв участь українець Ярослав Ракицький, на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2022/23, 11-й тур

Адана Демірспор – Коньяспор – 1:1

Голи: Акінтола, 32 – Діуф, 22

У стартовому складі Адана Демірспора вже вкотре у цьому сезоні вийшов Ярослав Ракицький. Основні події матчу розгорнулись у першому таймі: Діуф забив команді українця, але Акінтола через 10 хвилин вирівняв становище. Саме з рахунком 1:1 гра і завершилась.

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Ракицький же навряд може записати собі в актив поєдинок. Ярослав отримав жовту картку та був замінений на 75 хвилині. Статистичний портал Sofascore оцінив виступ українця у 6,0 балів – найгірший показник серед обох команд.

Ця нічия не дозволила Адана Демірспору обігнати Фенербахче – команда Ракицького на 1 очко відстає від "канарок" (які мають гру в запасі).

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