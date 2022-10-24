Бразилия, Серия А, 33-й тур

Коритиба – Интернасьонал – 1:1

Голы: Кастан, 24 – Витао, 60

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В матче очередного тура чемпионата Бразилии между Коритибой и Интернасьоналом снова сверкнули представители Шахтера – как нынешние, так и бывшие. "Колорадос" пропустили от одного из аутсайдеров первенства в середине первого тайма и сумели отыграться после перерыва. После навеса со стандарта в штрафную, который исполнил экс-"горняк" Алан Патрик, Витао опередил защитников и головой переправил мяч в дальний угол мимо голкипера.

Этот гол стал для защитника Шахтера, который до 30 июня 2023 будет выступать за бразильцев на правах аренды, вторым в текущем сезоне в 33 матчах во всех турнирах.

Интернасьонал идет в турнирной таблице бразильской Серии А вторым с 61-м очком, отставая от лидера – Палмейраса – на 10 пунктов.

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