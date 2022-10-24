"Тоді як іранське керівництво буде розважатись, спостерігаючи за грою своєї збірної на чемпіонаті світу, українців будуть убивати іранські дрони та іранські ракети. Уже майже 250 таких дронів атакували мирні міста України.

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Кожен з них був вироблений, поставлений іранською владою, іранські інструктори та військові безпосередньо навчали і керували запусками дронів, які знищували будинки, музеї, університети, офіси, спортивні й дитячі майданчики, а головне, вбивали українців. У тому числі дітей. Дітей, які також мріяли подивитись на свою збірну на чемпіонаті світу з футболу.

Футбольний клуб Шахтар закликає ФІФА і всю міжнародну спільноту домогтися негайної заборони виступу на чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь цієї країни в терористичних атаках на українців. Це буде справедливе рішення, яке має привернути увагу всього світу до режиму, що вбиває як своїх найкращих людей, так і допомагає вбивати українців. Вакантне місце має зайняти збірна України, яка довела, що є гідною участі в Мундіалі. Маючи нерівні умови з іншими збірними під час стикових матчів, вона грала серцем.

Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Закликаю всіх долучитися до тиску на футбольну бюрократію. Досить повторювати помилки чемпіонату світу 2018 року у Росії, ховаючись за порожньою тезою про аполітичність спорту. Сприяння участі терористів у чемпіонаті світу і є політикою. Час покласти край такій політиці", – цитує Палкіна прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Іран потрапив у групу B, де його суперниками стануть Англія, Уельс і США. Перший поєдинок на Мундіалі іранці повинні зіграти 21 листопада проти Англії.

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