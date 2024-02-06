У головного тренера Реала Карло Анчелотті можуть виникнути кадрові проблеми перед грою за перше місце в Ла Лізі.

Бразильський нападник пропускав зустріч дербі з Атлетіко (1:1), оскільки відчув біль в шиї. В понеділок, 5 лютого, Вінісіус продовжував відновлення з фізіотерапевтами.

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Як повідомляє AS, участь нападника в матчі проти Жирони вирішиться в наступні 48 годин, але наразі є занепокоєння у тренерського штабу щодо того, чи зможе бразилець відновитися. Іншою проблемою Карло Анчелотті є травма Рюдігера. У захисника проблеми з м'язами, через які він відчуває постійний біль.

Нагадаємо, Реал наразі перебуває на першому місці в турнірній таблиці з 58 очками. Жирона відстає на два пункти.

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