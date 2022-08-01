У компенсований час Суперкубка Німеччини "бики" програвали Баварії 3:4 і рахували кожну секунду. Втім, захисник мюнхенців Альфонсо Девіс відчув дискомфорт і сів на газон, просячи про допомогу лікарів. Мануель Нойєр викинув м'яч за бокову лінію, а за правилами фейр-плей РБ Лейпциг повинен був віддати снаряд після відновлення гри.

РБ Лейпциг – Баварія – 3:5 – відео голів та огляд матчу за Суперкубок Німеччини

Ольмо хитрощами зберіг м'яч у своєї команди, формально не порушуючи джентльменські традиції футболу. Іспанець нібито вивів м'яч за лінію, щоб Баварія викинула аут і продовжила гру. Лукас Ернандес хутко підхопив сферу руками, але тут пролунав свисток арбітра – штрафний для РБ Лейпциг. Як виявилось, проекція м'яча не була повністю за межами поля, тому Ернандес мав право продовжувати гру виключно ногами. Французу ще пощастило, що йому не виписали другу жовту картку.

Dani Olmo es un genio. Esto hizo en la Supercopa de Alemania.



Deja el balón *sobre* la línea, pero hace creer a Lucas que ha salido.



El central coge el balón como para sacar de banda, y el juez de línea señala mano y, por tanto, falta.



Todo a propósito.pic.twitter.com/yZOpYvFpMM — Andrés Weiss (@andresweiss_) July 31, 2022

Усі зусилля Ольмо виявилися марними. РБ Лейпциг невдало виконав штрафний, а через кілька хвилин ще й пропустив від Сане – 3:5.

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