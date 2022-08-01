В компенсированное время Суперкубка Германии "быки" проигрывали Баварии 3:4 и считали каждую секунду. Впрочем, защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис почувствовал дискомфорт и сел на газон, прося помощи врачей. Мануэль Нойер выбросил мяч за боковую линию, а по правилам фейр-плей РБ Лейпциг должен был отдать снаряд после возобновления игры.

РБ Лейпциг – Бавария – 3:5 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Германии

Ольмо хитростью сохранил мяч у своей команды, формально не нарушая джентльменские традиции футбола. Испанец как будто вывел мяч за линию, чтобы Бавария выбросила аут и продолжила игру. Лукас Эрнандес быстро подхватил сферу руками, но тут раздался свисток арбитра – штрафной для РБ Лейпциг. Как оказалось, проекция мяча не была полностью вне поля, поэтому Эрнандес имел право продолжать игру исключительно ногами. Французу еще повезло, что ему не выписали вторую желтую карточку.

Dani Olmo es un genio. Esto hizo en la Supercopa de Alemania.



Deja el balón *sobre* la línea, pero hace creer a Lucas que ha salido.



El central coge el balón como para sacar de banda, y el juez de línea señala mano y, por tanto, falta.



Todo a propósito.pic.twitter.com/yZOpYvFpMM — Andrés Weiss (@andresweiss_) July 31, 2022

Все усилия Ольмо оказались тщетными. РБ Лейпциг неудачно исполнил штрафной, а через несколько минут еще и пропустил от Сане – 3:5.

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