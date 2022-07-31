Баварія та РБ Лейпциг яскраво відкрили сезон 2022/23 у Німеччині. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Суперкубок Німеччини-2022

РБ Лейпциг – Баварія – 3:5

Голи: Хальстенберг, 59, Нкунку, 77 (пен.), Ольмо, 89 – Мусіала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабрі, 66, Сане, 90+8

Мюнхенці захопили ініціативу з перших хвилин і вже до перерви в економ-режимі вели з рахунком 3:0. У другій 45-хвилинці було ще веселіше та цікавіше.

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РБ Лейпциг забив тричі, а Баварія відповіла двома голами. Останнє слово було за Сане, який поставив гучну крапку на 90+8 хвилині. Суперкубок Німеччини-2022 вирушив у Мюнхен. Це 10-й такий трофей в історії клубу.