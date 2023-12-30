Голкіпери Реала Андрій Лунін та Кепа Аррісабалага провели зустріч з Карло Анчелотті, під час якої дізнались свої ролі у мадридському клубі у 2024 році, повідомляє Realmadrid Exclusivo.

Лунін чи Кепа: автор топ-інсайду про Анчелотті розсекретив ім'я основного воротаря Реала у 2024-му

Задум італійця з ротацією воротарів в останніх матчах спрацював – він нарешті зміг ухвалити остаточне рішення щодо того, хто буде № 1 в Реалі. За інформацією джерела, Лунін буде грати у матчах Ліги чемпіонів та Кубка Іспанії, тоді як Кепа стане основним у Ла Лізі. Зазначається, що зустріч мала зняти напругу в середині колективу і дозволити зосередитись на цілях команди.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін зіграв за Реал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (4 поєдинки відстояв "на нуль"). Кепа у 15 іграх 12 разів діставав сферу з сітки (7 разів залишав ворота "сухими"). Контракт українця з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року, а оренда іспанця – до завершення сезону 2023/24.

Лунін вийшов у лідери серед голкіперів топ-5 ліг Європи – Анчелотті позбавив українця шансів на престижний трофей