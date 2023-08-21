Один із лідерів оборони Ман Сіті розпочав сезон у стартовій обоймі, відігравши увесь мачт проти Арсенала в рамках Суперкубка Англії. Після цього Стоунз в обох матчах АПЛ не потрапляв навіть до заявки команди.

Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Англією та Італією – не обійшлось без сюрпризів

Британські ЗМІ повідомляють, що у Джона травма стегна. Наставник "містян" Пеп Гвардіола розкрив терміни відновлення. "Він буде готовий грати після перерви на матчі збірних", – наводить слова фахівця DailyMail.

Джерело зазначає, що Стоунз також повинен пропустити вересневі матчі збірної Англії. Британцям належить зіграти проти України (9 вересня) в рамках відбору на Євро-2024 та провести спаринг із Шотландією (12 вересня). Зауважимо, що Стоунз – незамінний лідер в оборонній лінії Гарета Саутгейта.

Мудрика жорстко висміяли за гру з Вест Хемом, але адекватні фани Челсі зберігають віру в українця