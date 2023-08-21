Один из лидеров обороны Ман Сити начал сезон в стартовой обойме, отыграв весь мачт против Арсенала в рамках Суперкубка Англии. После этого Стоунз в обоих матчах АПЛ не попадал даже в заявку команды.

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Британские СМИ сообщают, что у Джона травма бедра. Наставник "горожан" Пеп Гвардиола раскрыл сроки восстановления. "Он будет готов играть после перерыва на матчи сборных", – приводит слова специалиста DailyMail.

Источник отмечает, что Стоунз также должен пропустить сентябрьские матчи сборной Англии. Британцам предстоит сыграть против Украины (9 сентября) в рамках отбора на Евро-2024 и провести спарринг с Шотландией (12 сентября). Стоунз – незаменимый лидер в оборонительной линии Гарета Саутгейта.

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