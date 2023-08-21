Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Англією та Італією – не обійшлось без сюрпризів
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які будуть викликані на вересневі матчі національної команди.
До розташування збірної України отримали виклик 25 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ. Несподівано залишився поза заявкою новачок Дженоа Руслан Маліновський. Натомість шанс дебютувати за головну команду країни отримає Єгор Назарина.
Збірна Італії офіційно знайшла нового тренера – зіркового фахівця презентують перед матчем з Україною
Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін.
Захисники: Матвієнко, Конопля, Попов, Тимчик, Миколенко, Забарний, Кривцов, Михайліченко.
Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Назарина, Зінченко, Циганков, Мудрик.
Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат.
Резервний список: Караваєв, Сваток, Піхальонок, Батагов, Сікан.
До слова, вже 9 вересня збірна України зіграє свій другий матч проти Англії, а 12-го зустрінеться з Італією.
Україна перемогла Північну Македонію у битві з 5 голами – Мудрик, Циганков і ходи Реброва створили історичний камбек