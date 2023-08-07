Головний тренер каталонців вважає, що йому потрібні два гравці, щоб остаточно підготуватися до старту нового сезону. Хаві хоче, щоб до Каталонії перебралися Жоау Канселу та Бернарду Сілва.

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За інформацією Sport.es, Барселона вже зробила офіційну пропозицію Ман Сіті щодо двох португальців. "Синьо-гранатові" хочуть взяти їх в оренду на сезон, а в контракті Бернарду прописати пункт про обов'язковий викуп за 70 мільйонів. Більшого клуб не може запропонувати, оскільки затиснутий рамками фінансового фейр-плей.

Ман Сіті готовий відпустити Канселу, але волів би позбутися його остаточно. А от щодо Бернарду все не так просто. Хосеп Гвардіола вважає Сілву вкрай важливим гравцем і не хоче його продавати. Окрім того, на півзахисника також претендує ПСЖ, який може заплатити більше і відразу.

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