Уругваєць епічно промахнувся прямо перед четвертим голом Ліверпуля у ворота Тулузи.

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Нуньєс отримав передачу з глибини, посадив захисника на п'яту точку, після чого ще й обіграв воротаря. Проте удар Дарвіна в порожні ворота прийняла на себе стійка воріт. На щастя Ліверпуля, Гравенберх був першим на підборі – нідерландець хитнув голкіпера та таки забив.

До слова, Ліверпуль розбив Тулузу з рахунком 5:1, а Дарвін відзначився 1 голом. Всього ж Нуньєс відзначився 4 голами та 4 асистами в 11 матчах цього сезону.

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