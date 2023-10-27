Уругваец эпично промахнулся прямо перед четвертым голом Ливерпуля в ворота Тулузы.

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Нуньес получил передачу из глубины, посадил защитника на пятую точку, после чего еще и обыграл вратаря. Однако удар Дарвина в пустые ворота приняла на себя стойка ворот. К счастью Ливерпуля, Гравенберх был первым на подборе – нидерландец качнул голкипера и таки забил.

К слову, Ливерпуль разбил Тулузу со счетом 5:1, а Дарвин отметился 1 голом. Всего же Нуньес отметился 4 голами и 4 ассистами в 11 матчах этого сезона.

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