У Моралеса запитали про перспективи новачків Шахтаря – Хусрава Тоірова, Кевіна Келсі, Георгія Гочолейшвілі та Деніла Кастільйо, який став останнім підписання "гірників". Аналізуючи їхній потенціал, коментатор та співведучий програми ТаТоТаке згадав про Олександра Зінченка, який влітку 2022-го змінив Манчестер Сіті на Арсенал.

"Чи чекати Кастільйо з наступного сезону в основній обоймі Шахтаря? Ніхто не відповість на це питання. Ми можемо говорити про рівень гри, який бачили, а передбачити його адаптивні можливості неможливо. Є набагато сильніші футболісти, які не можуть адаптуватися на новому місці.

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Яскравий приклад – Габріель Барбоза (на батьківщині відомий як Габігол). Це був крах у Європі, але всі казали, що він класний. Коли він повернувся на батьківщину, то знову почав всіх розривати. В нього навіть в Португалії не вийшло, це парадокс. Як це, коли бразилець не може розкритися в Португалії? А буває навіть таке.

Психологічні речі важко прогнозувати. Не все залежить від таланту та старанності. Можна навести приклад із Зінченком. Я не вважаю його суперталантом, але він абсолютно адаптивна людина. Він приїхав у чужу країну і одразу став "своїм" хлопцем. Він жартує, сміється і партнери до нього тягнуться. Спочатку на рівні спілкування, а потім вже і у грі. Вони бачать, що нормальний та веселий хлопець, і починають спілкуватися. Від цього теж багато чого залежить.

Є й інша приклади, ті ж самі інтроверти Мессі та Роналду, але ж вони генії, а по геніях не можна порівнювати. Але психологія – це складно. Прогнозувати його успішність я не буду, але скажу, що всі задатки в нього для реалізації присутні", – цитує Моралеса Український футбол.

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