Зірка Крістал Пелас придбав власний футбольний клуб
Вілфрід Заха купив івуарійський футбольний клуб із четвертого дивізіону.
Нападник Крістал Пелас Вілфрід Заха разом зі своїм братом Каріном придбав івуарійський футбольний клуб під назвою Еспуар Режион д'Абенгуру. Про це повідомляє VI.nl.
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Ця команда виступає у четвертому івуарійському дивізіоні, і новий власник уже встановив початкову мету для клубу – підвищення у класі. "Звичайно, наша мета - вихід на рівень вище, але спочатку ми хочемо, щоб наші молоді гравці набули досвіду", - сказала Карін Заха.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Вілфрід Заха забив за Крістал Пелас чотири м'ячі у п'яти матчах АПЛ.
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