Нападник Крістал Пелас Вілфрід Заха разом зі своїм братом Каріном придбав івуарійський футбольний клуб під назвою Еспуар Режион д'Абенгуру. Про це повідомляє VI.nl.

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Ця команда виступає у четвертому івуарійському дивізіоні, і новий власник уже встановив початкову мету для клубу – підвищення у класі. "Звичайно, наша мета - вихід на рівень вище, але спочатку ми хочемо, щоб наші молоді гравці набули досвіду", - сказала Карін Заха.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Вілфрід Заха забив за Крістал Пелас чотири м'ячі у п'яти матчах АПЛ.

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