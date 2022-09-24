Холанд виявився не найсильнішим гравцем Ман Сіті – перевага партнера розлютила норвежця
Гравці Манчестер Сіті мали забаву з футбольним симулятором FIFA 2023.
Гріліш, Палмер, Холанд і Аке вгадували показник "фізика" у новій версії гри. Норвежець розраховував стати лідером команди, але щось пішло на за планом.
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Силу Холанда оцінили у дуже солідні 87 балів зі 100, проте Рубену Діашу розробники FIFA дали на один більше. Ерлінг був шокований такими цифрами. Джек Гріліш підтримав партнера жартом: "Дивно, я пам'ятаю, як ти буцнув його у матчі ЛЧ". Хавбек мав на увазі чвертьфінал сезону 2020/21, коли Холанд "переїхав" Діаша в силовій боротьбі.
У реальному житті нападник Сіті робить все для майбутнього підвищення свого рейтингу – за 10 матчів нового сезону він вже наколотив 14 голів.
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