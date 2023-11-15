Вінгер дортмундської Борусії Карім Адейємі вирішив, що виклик у молодіжну збірну не вартий його уваги.

Адейємі слабко розпочав сезон у складі Борусії, тому не отримав від Юліана Нагельсманна виклик у збірну Німеччини. Втім, 21-річного вінгера покликали в молодіжку, яка бореться за вихід на Євро.

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Карім вирішив проігнорувати запрошення, повідомляє 90plus. "Він хоче залишитися в клубі, щоб досягти власних цілей", – сказав головний тренер молодіжної збірної Антоніо Ді Сальво.

Адейємі їздив з Німеччиною на ЧС-2022, але після того не викликався в головну команду країни. Ще в жовтні він відгукнувся на запрошення молодіжки та віддав асист у матчі з Болгарією.

Останнім часом Карім більше уваги привертає особистим життям, ніж успіхами на полі. Вінгер зустрічається з відомою епатажною реперкою Лореданою.