Вингер дортмундской Борусии Карим Адейеми решил, что вызов в молодежную сборную не стоит его внимания.

Адейеми слабо начал сезон в составе Боруссии, потому не получил от Юлиана Нагельсманна вызов в сборную Германии. Впрочем, 21-летнего вингера позвали в молодежку, борющуюся за выход на Евро.

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Карим решил проигнорировать приглашение, сообщает 90plus. "Он хочет остаться в клубе, чтобы добиться собственных целей", – сказал главный тренер молодежной сборной Антонио Ди Сальво.

Адейеми ездил с Германией на ЧМ-2022, но после этого не вызывался в главную команду страны. Еще в октябре он отозвался на приглашение молодежки и отдал ассист в матче с Болгарией.

В последнее время Карим больше внимания привлекает личной жизнью, чем успехами на поле. Вингер встречается с известной эпатажной реперкой Лореданой.