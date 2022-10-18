Вінгер Баварії Лерой Сане пропустить близько трьох тижнів через травму. Про це повідомляє Bild. Згідно з джерелом, за результатами обстеження у Сане виявлено травму задньої поверхні стегна.

Баварія – Фрайбург – 5:0 – відео голів та огляд матчу

В останньому матчі з Фрайбургом (5:0) Лерой забив гол та оформив гольову передачу, після чого був замінений на 76-й хвилині.

На рахунку Сане цього сезону 10 голів та 4 асисти у 16 матчах за Баварію у всіх турнірах.

Швидше за все, Сане встигне відновитися до ЧС-2022, який розпочнеться 20 листопада.

Баварія розтрощила Фрайбург, забивши 5 "сухих" голів, Уніон впевнено здолав Борусію Д і закріпився на вершині Бундесліги