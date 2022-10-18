Вингер Баварии Лерой Сане пропустит около трех недель из-за травмы. Об этом информирует Bild. Согласно источнику, по результатам обследования у Сане выявлена травма задней поверхности бедра.

Бавария – Фрайбург – 5:0 – видео голов и обзор матча

В последнем матче с Фрайбургом (5:0) Лерой забил гол и оформил голевую передачу, после чего был заменён на 76-й минуте.

На счету Сане в этом сезоне 10 голов и 4 ассиста в 16 матчах за Баварию во всех турнирах.

Скорее всего, Сане успеет восстановиться к ЧМ-2022, который начнётся 20 ноября.

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