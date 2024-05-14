Лєвандовскі був головним фаворитом на виграш "Золотого м'яча" у 2020 році. Баварія виграла требл – чемпіонат, Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів, а сам Роберт забив 55 голів у 47 матчах у всіх турнірах.

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Як інформує Diario Sport, редакція France Football вивчає питання відновлення історичної справедливості. Той факт, що 2020 року редакція французького журналу відмовилася вручати "Золотий м'яч", кинув тінь на її репутацію. Зараз вона хотіла б цю репутацію "відбілити".

Нагадаємо, що France Football вирішив відмовитися від вручення "Золотого м'яча" 2020 року через пандемію коронавірусу. Редакція вирішила, що всі претенденти на приз опинилися в нерівних умовах.

Раніше сам Лєвандовскі заявив, що він не заперечував би проти вручення "Золотого м'яча" через чотири роки. Поляк дав зрозуміти, що це було б для нього честю.

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