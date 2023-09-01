Бельгійський латераль Яннік Карраско вдруге за кар'єру спокусився на великі гроші в Азії.

Карраско переїжджає у чемпіонат Саудівської Аравії. Атлетіко прийняв пропозицію Аль-Шабаба в розмірі 15 мільйонів євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Цікаво, що Аль-Шабаб висловив незадоволення новим планом Саудівської Аравії. Клуб регулярно бореться за високі місця, але не отримав достатнього фінансування від країни.

В рамках літньої закупки Аль-Шабабу дозволили підписати лише одну зірку з Європи, тоді як конкуренти мають фактично необмежені бюджети та можливості.

Карраско – лідер Атлетіко і завжди грає в стартовому складі. Але вдруге вирішив поїхати на заробітки в Азію. У 2018-19 роках Яннік виступав у Китаї за Далянь Про.