Неназваний клуб із Саудівської Аравії проявляє інтерес до Жоржінью, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Контракт італійця з Арсеналом розрахований до червня 2024 року, проте "каноніри" мають опцію продовження до 2025-го.

До слова, Жоржінью виступає за "канонірів" з січня 2023 року, проте лише зараз регулярно став потрапляти до складу команди. Загалом, хавбек провів за Арсенал 30 матчів, у яких відзначився 1 асистом.Transfermarkt оцінює Жоржінью в 15 млн євро.

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