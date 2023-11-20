Неназванный клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к Жоржиньо, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Контракт итальянца с Арсеналом рассчитан до июня 2024 года, однако "канониры" имеют опцию продления до 2025-го.

К слову, Жоржиньо выступает за "канониров" с января 2023 года, однако только сейчас регулярно стал попадать в состав команды. В общем, хавбек провел за Арсенал 30 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает Жоржиньо в 15 млн евро.

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