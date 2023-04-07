Ровно десять лет назад Ингулец провел первый в своей истории матч, но дополнить юбилей положительным результатом с Ворсклой так и не сумел. Первый опасный момент в матче создали хозяева – Сефери из пределов штрафной пытался переиграть голкипера, но пробил слишком слабо. В конце тайма ошибка Смолякова едва не стоила гола Ингульцу, но вратарю удалось заблокировать прострел.

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После перерыва Ворскла вышла вперед: после навеса со штрафного от Бацулы сферу переправили на дальнюю штангу на Скляра, а тот навесил во вратарскую прямо на голову Кравцу. Кухарук огрызнулся дальним ударом – мимо стойки. В середине второго тайма Пердута пытался замкнуть навес с острого угла, но подвела геометрия. Впоследствии Кравец мощно стрелял в дальний угол – неточно. Марусич пытался эффектно пробить через себя из района одиннадцатиметровой отметки – защитник заблокировал.

За 5 минут до завершения матча Степанюк прорвался по правому флангу и сумел отдать на Олейника – тот бил в ближнюю девятку, но Билык потянул. Впоследствии уже сам Степанюк решился на дальний удар – в руки голкиперу. Уже в добавленное время Лопес должен был добивать Ингулец, но пробил прямо в руки Билыку.