"Он умеет играть в футбол. Александр выступает на хорошем уровне, особенно видно его последовательность. Украинец всегда тактически умный и обороняется так, что не делает ошибок. Он знает, что ему нужно делать, чтобы помочь центральным защитникам.

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За последние недели он сделал невероятный шаг вперед, сыграв на "Стэмфорд Бридж", против Юнайтед на "Олд Траффорд". Зинченко играет на высоком уровне, и он действительно неплохой футболист.

Будет ли Александр и в будущем играть на позиции защитника? Что ж, ему там комфортно. Он атакующий защитник, но, возможно, ему не хватает скорости, чтобы играть в атаке. Для прогресса нашего клуба он играет ключевую роль. Ведь Зинченко прекрасно понимает игру", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, Зинченко перешел в Манчестер Сити в июле 2016 года. В текущем сезоне провел за "горожан" 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает украинца в 20 млн евро.

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