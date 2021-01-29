Авторитетний статистичний портал WhoScored підбив підсумки минулого туру чемпіонату Англії. Олександр Зінченко опинився у когорті найкращих.

Вест Бромвіч – Манчестер Сіті – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Аналітики порталу включили українця в символічну збірну, поставивши оцінку 7,45. "Олександр Зінченко безпосередньо не впливав на голи у ворота Вест Бромвіча, але був надійним лівим захисником у переможному матчі Манчестер Сіті з рахунком 5:0. 24-річний футболіст тричі виносив м'яч, а також віддав 103 передачі на партнерів з точністю 89,3%", – йдеться у матеріалі WhoScored.

Додамо, що у нинішньому сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 12 матчів у всіх турнірах, в яких зумів відзначитися однією результативною передачею.

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